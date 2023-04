WWE | Logan Paul avrebbe rinnovato il contratto | scaduto subito dopo WrestleMania

(Di venerdì 7 aprile 2023)in quest’ultimo anno, da unaall’altra, ha catturato l’interesse dei fan e avvicinato anche tante nuove persone alla WWE grazie all’enorme seguito accumulato negli anni sui social. Stupendo tutti,non è stato solo una celebrità prestata a qualche incontro di wrestling, ma ha mostrato di poter stare sul quadrato con i grandi della disciplina senza sfigurare, mostrando grandi doti atletiche e regalando, grazie anche ai lunghi allenamenti e alla sua dedizione, ottimi match, come l’ultimo dicontro Seth Rollins. Il rinnovo sarebbe cosa fatta Inizialmente si pensava avesse firmato unpluriennale con la WWE, ma prima dilui stesso aveva detto che l’accordo era in scadenza...

Seth Rollins non vuole che Logan Paul lasci la WWE The Shield Of Wrestling

Logan Paul ha fatto notizia a WrestleMania 39 con il suo ingresso spettacolare su una teleferica. La WWE ha pubblicato un video dietro le quinte sul suo canale YouTube, che mostra la Star dei social m ...Logan Paul è un nome già parecchio conosciuto come YouTuber e come boxer professionale, ma ora è anche conosciuto in WWE. Ha avuto in WWE un 2022 fantastico, andando ad affrontare superstar come The M ...