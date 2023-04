WWE: Ancora lontano il ritorno di Randy Orton (Di venerdì 7 aprile 2023) Molti fan speravano di vedere Randy Orton tornare all’azione sul ring nel weekend di WWE WrestleMania 39. Tuttavia, quella speranza è andata via via svanendo. In vista di ciò, ci sono stati indizi sul suo ritorno, incluso un recente rapporto che ha rilevato dei presunti rumors interni sullo stato in WWE di Orton e sul suo viaggio a Los Angeles per lo Showcase of Immortals. Quanto manca al ritorno dell’Apex Predator? Il Legend Killer è assente dallo scorso maggio e ha subito un intervento di fusione spinale alla fine dell’anno scorso. La WWE ha fatto sapere che Orton non era pronto a tornare per moderare le aspettative dei fan nel weekend più importante dell’anno. Nell’ultima edizione di Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha riferito che “l’infortunio alla ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 aprile 2023) Molti fan speravano di vederetornare all’azione sul ring nel weekend di WWE WrestleMania 39. Tuttavia, quella speranza è andata via via svanendo. In vista di ciò, ci sono stati indizi sul suo, incluso un recente rapporto che ha rilevato dei presunti rumors interni sullo stato in WWE die sul suo viaggio a Los Angeles per lo Showcase of Immortals. Quanto manca aldell’Apex Predator? Il Legend Killer è assente dallo scorso maggio e ha subito un intervento di fusione spinale alla fine dell’anno scorso. La WWE ha fatto sapere chenon era pronto a tornare per moderare le aspettative dei fan nel weekend più importante dell’anno. Nell’ultima edizione di Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha riferito che “l’infortunio alla ...

