WWE: Aggiornamenti sullo stato di salute di Shane McMahon dopo il gravissimo infortunio di WrestleMania 39 (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ritorno di Shane McMahon in WWE è stato a dir poco tragicomico: Shane O'Mac si è infortunato dopo pochi secondi dal suono della campanella nel match di WrestleMania 39 contro The Miz al punto da essere sostituito in extremis da Snoop Dogg. Shane McMahon ha sofferto uno strappo al quadricipite, un infortunio davvero grave che lo costringerà a rimanere ai box per molti mesi. Shane si è immediatamente operato dopo WrestleMania Come riportato dal PWInsider, Shane McMahon è volato da Los Angeles a Biringham, Alabama, nella serata di domenica per sottoporsi ad un'operazione chirurgica presso l'Andrew Sports Medicine & Orthopedic Center.

