WTA Charleston 2023 | Ons Jabeur | Jessica Pegula e Belinda Bencic ai quarti di finale Eliminata Azarenka

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sulla celebre terra verde o har-tru, superficie leggermente più veloce del mattone tritato, si sta tenendo il WTA500 di(Stati Uniti) e sono arrivati i verdetti dagli incontri validi per gli ottavi di. Missione compiuta per Ons. La tunisina (n.5 del ranking) si è imposta per 6-3 7-5 contro l’americana Caroline Dolehide (n.172 del mondo), facendo valere la grande varietà del proprio tennis. Sul cammino della tennista nordafricana ci sarà la russa Anna Kalinskaya (n.70 WTA), uscita vittoriosa a sorpresa dal confronto con la bielorussa Victoria(n.18 del mondo) per 6-4 7-6 (5). Una versione di Vika sottotono e brava la russa ad approfittarne. Meno agevole del previsto il successo di ...

Tennis E' cominciata bene la stagione su terra rossa per Paula Badosa . La spagnola si è imposta 7 - 5, 7 - 6 nel secondo turno del500 dicontro Leylah Fernandez in un match bello ed equilibrato. Subito dopo il successo contro la canadese, Badosa si è fermata a discutere della sua gara ma non solo con l'emittente ...Il prestigioso500 di, tuttavia, resiste, e presenta nella sua cinquantesima edizione un parterre di tutto rispetto. Si sono conclusi, nella giornata del 5 aprile, i match di secondo ...La statunitense ha battuto in due set la russa Anna Blinkova(USA) - Jessica Pegula agli ottavi del "Credit OneOpen",500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in terra rossa di, nella Carolina del Sud. La statunitense, testa di serie numero 1, ha battuto 6 - 2, 6 - ...

WTA Charleston: passano agevolmente Pegula, Kasatkina e Bencic. Badosa batte Fernandez Ubitennis

Sulla celebre terra verde o har-tru, superficie leggermente più veloce del mattone tritato, si sta tenendo il WTA500 di Charleston (Stati Uniti) e sono arrivati i verdetti dagli incontri validi per gl ...Belinda Bencic (Wta 11), al debutto stagionale sulla terra rossa, non ha avuto problemi a superare i sedicesimi di finale a Charleston, dove difende il titolo, la canadese Katherine Sebov (Wta 148) in ...