WTA Bogotà, Nuria Brancaccio va ko ai quarti con Tatjana Maria (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiude ai quarti di finale l’avventura di Nuria Brancaccio sulla terra rossa di Bogotà. La tedesca Tatjana Maria, seconda giocatrice del seeding, si impone agevolmente con il punteggio di 6-3 6-2, approfittando della battuta dell’azzurra che le fa praticamente il solletico. Una partita in cui nessuna delle due contendenti ha nel servizio la propria arma vincente. Infatti i break fioccano, cinque in nove giochi complessivi. Solo che tra le due è Nuria a soffrire di più, anche perché non ha nessun aiuto dalla seconda (1/7 con quattro doppi falli), e per due volte butta via il controbreak che si era conquistata, con la tedesca che viaggia sul 6-3. E nella seconda frazione si segue lo stesso canovaccio: stavolta la prima entra pure, ma non è incisiva e in un amen ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiude aidi finale l’avventura disulla terra rossa di. La tedesca, seconda giocatrice del seeding, si impone agevolmente con il punteggio di 6-3 6-2, approfittando della battuta dell’azzurra che le fa praticamente il solletico. Una partita in cui nessuna delle due contendenti ha nel servizio la propria arma vincente. Infatti i break fioccano, cinque in nove giochi complessivi. Solo che tra le due èa soffrire di più, anche perché non ha nessun aiuto dalla seconda (1/7 con quattro doppi falli), e per due volte butta via il controbreak che si era conquistata, con la tedesca che viaggia sul 6-3. E nella seconda frazione si segue lo stesso canovaccio: stavolta la prima entra pure, ma non è incisiva e in un amen ...

