WTA Bogotá 2023, risultati 6 aprile: Nuria Brancaccio vola ai quarti, avanza Sara Sorribes Tormo (Di venerdì 7 aprile 2023) Si allinea ai quarti di finale il tabellone principale del torneo WTA 250 di Bogotá 2023 e ci sarà un’azzurra protagonista quest’oggi: si tratta di Nuria Brancaccio, che nello scontro tra qualificate liquida l’austriaca Sinja Kraus con un duplice 6-2. Risolti in due set anche gli altri match di giornata: al termine di una bella lotta la slovena Tamara Zidansek batte la svedese Mirjam Bjorklund per 7-6 (3) 7-6 (3), mentre sono più semplici le affermazioni della statunitense Peyton Stearns sulla russa Elina Avanesyan, per 6-4 6-1, e della testa di serie numero 7, la spagnola Sara Sorribes Tormo, ai danni della padrona di casa colombiana Emiliana Arango, per 6-4 6-3. WTA Charleston 2023, Ons Jabeur, Jessica Pegula e Belinda Bencic ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Si allinea aidi finale il tabellone principale del torneo WTA 250 die ci sarà un’azzurra protagonista quest’oggi: si tratta di, che nello scontro tra qualificate liquida l’austriaca Sinja Kraus con un duplice 6-2. Risolti in due set anche gli altri match di giornata: al termine di una bella lotta la slovena Tamara Zidansek batte la svedese Mirjam Bjorklund per 7-6 (3) 7-6 (3), mentre sono più semplici le affermazioni della statunitense Peyton Stearns sulla russa Elina Avanesyan, per 6-4 6-1, e della testa di serie numero 7, la spagnola, ai danni della padrona di casa colombiana Emiliana Arango, per 6-4 6-3. WTA Charleston, Ons Jabeur, Jessica Pegula e Belinda Bencic ai ...

