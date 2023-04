Wta Bogotà 2023, Nuria Brancaccio si ferma ai quarti: vince Tatjana Maria in due set (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina ai quarti di finale l’ottimo torneo di Nuria Brancaccio in quel di Bogotà, sconfitta nei quarti di finale dalla tedesca Tatjana Maria. Passata attraverso le qualificazioni e poi in grado di vincere nettamente nei primi due turni del tabellone principale ai danni di Papamichail e Kraus, la tennista campana quest’oggi ha potuto poco contro la seconda testa di serie dell’evento. Un 6-3 6-2 netto a favore della semifinalista di Wimbledon uscente e numero 66 del ranking, avanti nel punteggio sin dalle primissime fasi dell’incontro. L’azzurra può in ogni caso festeggiare i suoi primi successi nel circuito maggiore e un best ranking al n°170, migliorandi di 36 posizioni quello attuale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina aidi finale l’ottimo torneo diin quel di, sconfitta neidi finale dalla tedesca. Passata attraverso le qualificazioni e poi in grado dire nettamente nei primi due turni del tabellone principale ai danni di Papamichail e Kraus, la tennista campana quest’oggi ha potuto poco contro la seconda testa di serie dell’evento. Un 6-3 6-2 netto a favore della semifinalista di Wimbledon uscente e numero 66 del ranking, avanti nel punteggio sin dalle primissime fasi dell’incontro. L’azzurra può in ogni caso festeggiare i suoi primi successi nel circuito maggiore e un best ranking al n°170, migliorandi di 36 posizioni quello attuale. SportFace.

