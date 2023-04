World Cup di Pallanuoto | il Setterosa in gara a Rotterdam

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ilscalda i motori in vista dellaCup di. La prima tappa andrà in scena a(Olanda) da martedì 11 a giovedì 13 aprile mentre la seconda ad Atene (Grecia) da mercoledì 19 a venerdì 21 dello stesso mese. Sono previsti due gironi. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme a Stati Uniti, Spagna e Cina. Le prime due formazioni di ciascun raggruppamento si qualificano per le Final Eight di Long Beach, negli Stati Uniti (23-25 giugno). Le terze e le quarte, invece, si riverseranno nella capitale greca per prendere parte ad un secondo girone. Le migliori due si andranno ad aggiungere alle quattro già promosse. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato 16 azzurre: Silvia Avegno, Lucrezia Cergol, Emma De March, Giusy Citino, Caterina Banchelli, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messinhhoo10 : @_common_W_ World cup won Lionel Messi : 1 2022 Cristiano Ronaldo : NONE - gianmilan76 : RT @Coninews: ?? ???? Il Setterosa scalda i motori in vista della World Cup di pallanuoto. La prima tappa andrà in scena a Rotterdam da marted… - xcelnkem : 1 Leonardo Araujo 2 Dida 3 Ronaldo Da lima 4 Marco Materazzi (Headed butted by Zidane at a world cup) 5 Genarro Ga… - MotardDu94000 : RT @russellcrowe: Tongue in cheek…but As the recently appointed Ambasciatore a Roma del mondo, I declare it unacceptable that Italy doesn… - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: Setterosa. Al via nuova World Cup a Rotterdam e Atene -

... certezze del golf europeo verso la Ryderdi Roma. E proprio il norvegese Hovland, che ha ... L'ex numero 1 al mondo, oggi terzo nelranking, ha avuto un inizio da horror con un doppio bogey ......si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio 2023 per qualificarsi alla CEV Challenge2023 ...Verrascina e Cerra COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball...Kylian vuole andarsene dal PSG' France's forward #10 Kylian Mbappe gestures before the start of the Qatar 2022Group D football match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha on ...

Pallanuoto: Setterosa. Al via nuova World Cup a Rotterdam e Atene Tiscali

Ci si prepara in vista di quel che sarà. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile guarda con ambizione ai prossimi obiettivi e il primo ordine di tempo è la World Cup. Il Setterosa sarà di scena ...Una tre giorni di sport ed entertainment nel Principato di Monaco per celebrare il grande potere inclusivo del padel: tutto è pronto per la prima edizione della Heroe’s Five Padel Cup che dal 17 al 19 ...