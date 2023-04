William Wordsworth | il fondatore del Romanticismo inglese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandraCeradini : RT @Dida_ti: La parte migliore della vita di un uomo buono sono i suoi piccoli, ignoti, dimenticati atti di gentilezza e di amore. Willia… - giacomoallocca2 : RT @Dida_ti: La parte migliore della vita di un uomo buono sono i suoi piccoli, ignoti, dimenticati atti di gentilezza e di amore. Willia… - EEvienia : RT @teatrolafenice: ? «Bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza» (William Wordsworth - Cockermouth, 7 aprile 1770). Buongiorno… - tinomarting : RT @Dida_ti: La parte migliore della vita di un uomo buono sono i suoi piccoli, ignoti, dimenticati atti di gentilezza e di amore. Willia… - olivkaolivvka : RT @teatrolafenice: ? «Bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza» (William Wordsworth - Cockermouth, 7 aprile 1770). Buongiorno… -

(Luigi Gaetani) Nati del giorno, 7 aprile 1770, poeta britannico Ole Kirk Christiansen , 7 aprile 1891, imprenditore danese, inventore dei giocattoli Lego Billie Holiday , 7 ...Secondo questa logica, anche la poesia dio i paesaggi di Li Cheng sarebbero considerati ambientalismo. E quando cerchiamo esempi meno ambigui di ambientalismo nei testi indù - ...C'è una poesia diin cui il poeta inizialmente contempla la natura, che nel tempo ha creato armonia e bellezza, poi pensa all'uomo e soffre per "what Man has made of Man" (ciò che ...

William Wordsworth, le sue poesie più belle sulla natura inNaturale.com

William Wordsworth è stato un esponente importantissimo della corrente letteraria del Romanticismo in Inghilterra. In occasione dell'anniversario della sua nascita leggiamo oggi "Narcisi", un componim ...