WhatsApp, funzione incredibile per accedere alle chat solo con IMPRONTA (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Gli sviluppatori delle applicazioni sono sempre al lavoro, soprattutto quando si tratta di piattaforme famosissime come WhatsApp. Nel mondo della messaggistica istantanea non esistono altre soluzioni come questa, tranne nel caso di Telegram che corre da anni dietro alla famosissima applicazione colorata di verde che cerca di compiere continuamente nuovi passi in avanti sotto tutti gli aspetti. Tornando al lavoro degli sviluppatori, sembra che sia in fase di test una nuova funzionalità pronta per l'arrivo su WhatsApp. A svelare il tutto è il famoso portale noto per le anticipazioni in merito alla famosa piattaforma di messaggistica istantanea. WABetaInfo, questo il nome del sito di rumors su WhatsApp, parla chiaramente di una nuova funzione che verrà chiamata con tutta probabilità chat ...

