WhatsApp | è tornata la truffa del cesto di Pasqua della Ferrero

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 7 aprile 2023) Come funziona ladeldi cioccolato? Ce lo spiega Libero.it: “Salvo piccole varianti, tra l’altro rare, ladeldi cioccolatogratis funziona sempre allo stesso modo. Tutto parte da un messaggio, con una foto di un prodottoe un link da cliccare. Il link porta ad un sito fake, che imita quello dell’azienda dolciaria italiana. Nel sito c’è un sondaggio, che l’utente deve completare per ricevere ilomaggio. Il sondaggio è abbastanza credibile e contiene domande sul gradimento dell’azienda e dei suoi prodotti. Al termine del sondaggio l’utente vince il premio, che è ildi cioccolato. Per riceverlo, però, ...