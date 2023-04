WhatsApp, come spiare il nostro partner (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del momento. Viene utilizzata in 180 Paesi diversi per un totale di un miliardo di utenti. La popolarità dell’app di Meta non deriva soltanto dalla possibilità di utilizzarla per chattare con gli utenti, funzione per cui è nata, ma dalla varietà di funzionalità che si sono aggiunte nel tempo che la rendono un’app unica e completa. WhatsApp è infatti sempre in continuo aggiornamento col fine di migliorare l’esperienza degli utenti e sistemare i bug che si possono creare. Ma uno dei fiori all’occhiello dell’applicazione è la crittografia end-to-end che la rende estremamente sicura. Purtroppo nonostante le accortezze per rendere l’app sicura per la propria privacy, esistono comunque dei metodi per arginare il problema e spiare le conversazioni ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroidè l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del momento. Viene utilizzata in 180 Paesi diversi per un totale di un miliardo di utenti. La popolarità dell’app di Meta non deriva soltanto dalla possibilità di utilizzarla per chattare con gli utenti, funzione per cui è nata, ma dalla varietà di funzionalità che si sono aggiunte nel tempo che la rendono un’app unica e completa.è infatti sempre in continuo aggiornamento col fine di migliorare l’esperienza degli utenti e sistemare i bug che si possono creare. Ma uno dei fiori all’occhiello dell’applicazione è la crittografia end-to-end che la rende estremamente sicura. Purtroppo nonostante le accortezze per rendere l’app sicura per la propria privacy, esistono comunque dei metodi per arginare il problema ele conversazioni ...

