Volo Ryanair da Palermo a Orio in ritardo di 6 ore per un guasto tecnico (Di venerdì 7 aprile 2023) Orio al Serio. Sei ore di ritardo per il Volo Ryanair Fr 4968, in partenza da Palermo e diretto a Bergamo Orio al Serio. I passeggeri avrebbero dovuto far rientro al Caravaggio alle 17.30 di mercoledì 5 aprile. E che invece sono riusciti a decollare solamente alle 23.15 arrivando a destinazione dopo la mezzanotte. Ore trascorse in aeroporto, con informazioni quasi nulle e, secondo una notizia dell'Agi, senza assistenza alcuna se non un buono pasto da 4 euro (quando un panino ne costa almeno 7). L'aereo è arrivato allo scalo palermitano alle 17.30, all'ora in cui sarebbe dovuto decollare. I passeggeri sono stati imbarcati, la nuova partenza fissata per le 18.15. Ma qualcuno aveva già mangiato la foglia perché, chiedendo informazioni, aveva saputo di un guasto ...

