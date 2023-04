Volley femminile, serie A1. Ultima giornata ad alta tensione! Si decide la griglia dei play-off e chi retrocede in A2 assieme a Macerata (Di venerdì 7 aprile 2023) Ultima giornata di campionato ad altissima tensione in serie A1 femminile. Sette partite, tutte in contemporanea, domani, sabato alle 20.30, per emettere gli ultimi verdetti, che vanno ad unirsi al primo posto certo di Conegliano e all’ultimo di Macerata, già sicura di scendere in A2 dopo un solo anno di permanenza nella massima serie. La sfida più drammatica e intrigante è sicuramente quella per la salvezza che vede di fronte Pinerolo (19 punti) e Perugia (17 punti): solo una rimarrà in A1. Entrambe le squadre sono impegnate contro top team e le piemontesi partono sicuramente con i favori del pronostico per la permanenza nella massima serie. La Bartoccini Fortinfissi Perugia ospita la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che non ha più molto da chiedere alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)di campionato ad altissima tensione inA1. Sette partite, tutte in contemporanea, domani, sabato alle 20.30, per emettere gli ultimi verdetti, che vanno ad unirsi al primo posto certo di Conegliano e all’ultimo di, già sicura di scendere in A2 dopo un solo anno di permanenza nella massima. La sfida più drammatica e intrigante è sicuramente quella per la salvezza che vede di fronte Pinerolo (19 punti) e Perugia (17 punti): solo una rimarrà in A1. Entrambe le squadre sono impegnate contro top team e le piemontesi partono sicuramente con i favori del pronostico per la permanenza nella massima. La Bartoccini Fortinfissi Perugia ospita la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che non ha più molto da chiedere alla ...

