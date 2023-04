Volley Champions League, Perugia si ferma davanti allo Zaksa (Di venerdì 7 aprile 2023) Serviva la gara perfetta al Perugia per poter passare il turno e accedere alla finale della Volley Champions League. Questo tipo di partite però non sempre arrivano quando ve n’è il bisogno e ieri ne è stata la dimostrazione. Lo Zaksa ha fatto da padrone nel palazzetto umbro e si è imposto per 1-3, ma chiudendo subito la pratica con un quasi fulmineo 0-2. Ora ad una Sir spossata dalle fatiche internazionali non resta che il campionato. Volley Champions League, niente da fare per Perugia Sir Safety Perugia (Crediti foto: Lega Pallavolo Serie A Facebook) Si parte sempre con le migliori intenzioni, ma purtroppo non altrettanto spesso queste si vedono in campo. Il doppio impegno prolungato, tra campionato ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Serviva la gara perfetta alper poter passare il turno e accedere alla finale della. Questo tipo di partite però non sempre arrivano quando ve n’è il bisogno e ieri ne è stata la dimostrazione. Loha fatto da padrone nel palazzetto umbro e si è imposto per 1-3, ma chiudendo subito la pratica con un quasi fulmineo 0-2. Ora ad una Sir spossata dalle fatiche internazionali non resta che il campionato., niente da fare perSir Safety(Crediti foto: Lega Pallavolo Serie A Facebook) Si parte sempre con le migliori intenzioni, ma purtroppo non altrettanto spesso queste si vedono in campo. Il doppio impegno prolungato, tra campionato ed ...

