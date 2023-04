Vogliono pure vietarci di recitare l’Ave Maria

(Di venerdì 7 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Giordano-1.mp4 A proposito di Tromboni, avrei qualcosa da ridire a quel dirigente scolastico, si chiama Alessandro Cortese, che ha sospeso quella maestra che – in una scuola elementare della Sardegna in provincia di Oristano – ha osato fare una cosa incredibile: ha fattoai suoi studenti. Una cosa terribile eh. Tra l’altro tutti alunni iscritti all’ora di religione, nessuno non cattolico. Ha recitato una preghiera che recitavano i nonni e i nonni dei nostri nonni. Che fa parte della nostra cultura e della nostra storia. Un paio di genitori hanno avuto qualcosa da ridire e il dirigente scolastico è stato inflessibile: subito 20 giorni di sospensione e riduzione dello stipendio per la maestra, Marisa Francescangeli. Io vorrei abbracciarla: nella scuola ...

