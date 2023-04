“Voci strane”. Michelle Hunziker, scoppia il caso dopo il parto di Aurora (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo abbiamo raccontato spesso, in questi ultimi tempi Aurora Ramazzotti è diventata madre per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è la felice mia di Cesare, il bimbo avuto col compagno storico Goffredo Cerza. Chiaramente è grande festa in famiglia, dove tutti sono super felici del nuovo arrivato. Tutti tranne uno. Ci arriviamo, nel frattempo però è giusto chiarire giusto un paio di passaggi precedenti. Aurora ha partorito lo scorso 30 marzo, nella clinica svizzera Sant’Anna. Cesare è nato lì e poco dopo la meravigliosa nonna, Michelle Hunziker, ha scritto sui social quello che resterà negli annali: “Best friends forever”, publicando la foto del pugno chiuso del bimbo contro quello del padre. Amici per sempre quindi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo abbiamo raccontato spesso, in questi ultimi tempiRamazzotti è diventata madre per la prima volta. La figlia died Eros Ramazzotti è la felice mia di Cesare, il bimbo avuto col compagno storico Goffredo Cerza. Chiaramente è grande festa in famiglia, dove tutti sono super felici del nuovo arrivato. Tutti tranne uno. Ci arriviamo, nel frattempo però è giusto chiarire giusto un paio di passaggi precedenti.harito lo scorso 30 marzo, nella clinica svizzera Sant’Anna. Cesare è nato lì e pocola meravigliosa nonna,, ha scritto sui social quello che resterà negli annali: “Best friends forever”, publicando la foto del pugno chiuso del bimbo contro quello del padre. Amici per sempre quindi. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OctoGymBro : @AndreaG86475875 @bergomifabio Girano difatti strane voci, ultimamente, sulla questione della cessione della proprietà - AssiaPat : @Marco_dreams In effetti i vaccini,secondo me, non son stati testati bene bene o perlomeno non si è dato il giusto… - Tuitr635952161 : @LucaCiciriello Avevo smontato la lavatrice per ripararla (allora avevo strane ambizioni) Vicino a casa mia un rad… - infoitcultura : 'Non ha ancora visto il nipote'. Quelle strane voci su Eros Ramazzotti - VinnieVegaPF : orfanotrofio, e giravano anche strane voci su fantomatiche presenze che si aggiravano nei corridoi, e c’era chi giu… -