Viveva segregata in casa dopo le nozze combinate | liberata una 24enne a Sondrio | arrestati il marito e la suocera

(Di venerdì 7 aprile 2023) Costretta dai genitori a delle, una giovane donna è stataindale dalla, ora entrambi in carcere per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. È successo a, dove lapakistana risiede dallo scorso anno: vittima di costanti violenze da parte del, è statadall’incubo dai carabinieri poche ore fa. In carcere al “Bassone” di Como è finita ladi 52 anni e l’uomo rinchiuso invece nella prigione della città in via Caimi. A soli 20 anni la giovane era stata obbligata dai genitori a sposare il cugino, per giunta senza mai averlo visto prima di persona.un lungo periodo di separazione forzata, nel ...

Costretta dai genitori a delle nozze combinate, una giovane donna è statain casa dal marito e dalla suocera , ora entrambi in carcere per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia . È successo a Sondrio, dove la 24enne pakistana risiede dallo scorso anno: ...

Segregata in casa con gli infissi sbarrati e senza maniglie Agenzia ANSA

