Vitulazio | colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – A piazza Municipio è possibile rifornirsi di energia elettrica per. La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per ladeialimentati ad energia elettrica. ll Piano Nazionale infrastrutturale per ladeialimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’ art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio didei...