Vittoria Drago I superpoteri dell’arte | che comincia con un punto

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo anni a Barcellona, l’artista bergamasca rientra in città. Il suo nuovo nido creativo è uno studio in un ex complesso industriale. Tra finestre giganti, albi illustrati, colori, forbici, colla e creatività, tiene i laboratori per bambini «Fare arte» e si dedica a opere grafiche, che da sempre l’appassionano e che strizzano l’occhio alle geometrie del Bauhaus