Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Lisa Fleming

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il 14 maggio 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedaleha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fineè stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi.al, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello ...

Vite al limite, Diana commuove tutti: una delle storie di maggior successo del programma | Persi 200Kg Grantennis Toscana

Wess, il protagonista, ha 37 anni, vive a Danevang, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 320 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccellenti, perdendo ben ...L'ex paziente di Vite al limite rischiava di perdere la sua famiglia e invece la sua volontà di cambiare vita ha prevalso.