Virtus Francavilla-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C (Di venerdì 7 aprile 2023) Domani sera, alle ore 20.30, alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla-Fontana, si disputerà il match Virtus Francavilla-Catanzaro, valido per la 36.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire Dove vedere Virtus Francavilla-Catanzaro in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. La Virtus Francavilla ha 45 punti (13 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Latina-Catanzaro, streaming gratis OGGI LIVE e diretta ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Domani sera, alle ore 20.30, alla “Nuova Arredo Arena” di-Fontana, si disputerà il match, valido per la 36.a giornata del girone C del campionato diC. Prima di scoprireintv e, ecco una breve presentazione del match. Laha 45 punti (13 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Latina-OGGI LIVE e...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MRB_it : ? | Virtus Francavilla, Calabro spera di riavere i big ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù #MRB… - sportli26181512 : 8° Caroli Under 12, da oggi in campo con Juve, Sassuolo, Lecce e Monza: Tra i partecipanti anche i ragazzi del Fros… - BrindisiSera : Calcio, serie C : la prevendita per il match Virtus Francavilla - Catanzaro - MRB_it : ? | Virtus Francavilla, mirino sul Catanzaro. I precedenti fanno ben sperare ?? | Dalla rassegna stampa di oggi… - MRB_it : ? | Virtus Francavilla, i playoff passano dallo stadio amico ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù #MRB… -