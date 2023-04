Virginia Raggi supporta la campagna referendaria contro l’invio di armi verso Paesi belligeranti (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – “In questi giorni ho ricevuto una proposta dal Prof. Davide Tutino e dal Prof. Ugo Mattei, per collaborare e supportare la campagna referenderaria che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere con forza di fermare l’invio di armi verso Paesi belligeranti e di fermare, così, anche il crescente aumento delle spese militari e, per converso, di riportare la Sanità pubblica al centro delle scelte strategiche e degli investimenti sul comparto sanitario. Credo che in questo momento di crisi “partitica”, che ci restituisce dati drammatici sull’astensionismo elettorale, riportare le persone a confrontarsi nelle pubbliche piazze su temi reali, sia un fondamentale esercizio di democrazia e partecipazione di cui il nostro Paese ha davvero ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA – “In questi giorni ho ricevuto una proposta dal Prof. Davide Tutino e dal Prof. Ugo Mattei, per collaborare ere lareferenderaria che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere con forza di fermaredie di fermare, così, anche il crescente aumento delle spese militari e, per con, di riportare la Sanità pubblica al centro delle scelte strategiche e degli investimenti sul comparto sanitario. Credo che in questo momento di crisi “partitica”, che ci restituisce dati drammatici sull’astensionismo elettorale, riportare le persone a confrontarsi nelle pubbliche piazze su temi reali, sia un fondamentale esercizio di democrazia e partecipazione di cui il nostro Paese ha davvero ...

