Virgin Orbit dichiara ufficialmente BANCAROTTA, licenziamenti in corso (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Virgin Orbit ha ufficialmente annunciato l'intenzione di cessare tutte le sue operazioni, seppur senza stabilire una data certa. E quindi ufficialmente arrivata la dichiarazione di BANCAROTTA dopo il taglio di tantissimi dipendenti. L'obiettivo dell'azienda era quello di ritagliarsi spazio all'interno di servizi di lancio satellitari, fornendo un'alternativa più economica rispetto a quanto visto ad esempio con realtà più consolidate come lo è oggi SpaceX di Tesla. BANCAROTTA per Virgin Orbit: ora l'obiettivo è vendere Il tutto è arrivato esattamente qualche giorno dopo il licenziamento dell'85% della forza lavoro in totale dell'azienda, la quale ha compreso 675 dipendenti. Grazie al supporto del fondo di investimento ...

