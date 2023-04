Violenza e bullismo: 11enne aggredito con tirapugni (Di venerdì 7 aprile 2023) Violenza e bullismo a Torre del Greco. Un ragazzino, di soli 11enne é stato aggredito dal branco. L’11enne avrebbe ricevuto forti colpi alla faccia con un tirapugni. La vicenda, resa nota da Italianotizie, é stata commentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli a cui la zia della vittima si é rivolta. Borrelli ha affermato:” Pericolosissima deriva sociale tra i giovanissimi. La cultura di massa ha mitizzato la Violenza. Istituzioni, scuole e famiglia recuperino i sani valori da dare ai ragazzi” Dalla pagina Instagram del deputato leggiamo: “La Violenza tra minori è un fenomeno che continua, in maniera preoccupante, a diventare sempre più frequente.” La zia del ragazzino ha raccontato: “Una gang composta da 3 bambini, di età compresa tra ... Leggi su zon (Di venerdì 7 aprile 2023)a Torre del Greco. Un ragazzino, di solié statodal branco. L’avrebbe ricevuto forti colpi alla faccia con un. La vicenda, resa nota da Italianotizie, é stata commentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli a cui la zia della vittima si é rivolta. Borrelli ha affermato:” Pericolosissima deriva sociale tra i giovanissimi. La cultura di massa ha mitizzato la. Istituzioni, scuole e famiglia recuperino i sani valori da dare ai ragazzi” Dalla pagina Instagram del deputato leggiamo: “Latra minori è un fenomeno che continua, in maniera preoccupante, a diventare sempre più frequente.” La zia del ragazzino ha raccontato: “Una gang composta da 3 bambini, di età compresa tra ...

