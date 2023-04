Vìola il divieto di dimora in Campania: arrestato (Di venerdì 7 aprile 2023) Vìola il divieto di dimora in Campania, arrestato a Torre del Greco affiliato al clan “Ascione-Papale”. Per lui ora i domiciliari Vìola il divieto di dimora in Campania. I Carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco hanno arrestato G. T., 38enne del posto ritenuto affiliato al clan “Ascione Papale”. Lo annuncia una nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’arresto in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Il 38enne è ora sottoposto ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata nei suo confronti, i militari lo hanno sorpreso per due volte è stato ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)ildiina Torre del Greco affiliato al clan “Ascione-Papale”. Per lui ora i domiciliariildiin. I Carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco hannoG. T., 38enne del posto ritenuto affiliato al clan “Ascione Papale”. Lo annuncia una nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’arresto in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Il 38enne è ora sottoposto ai domiciliari per aver violato ildiin. Nonostante la misura applicata nei suo confronti, i militari lo hanno sorpreso per due volte è stato ...

Terrone vìola il divieto di dimora in Campania, arrestato dai carabinieri Terrone è stato sottoposto ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata è stato sorpreso due volte nel comune di Torre del Greco, in zona mercato, ... Camorra, vìola divieto di dimora: arrestato affiliato clan Ascione Papale Giuseppe Terrone, questo il nome dell'arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari per aver violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata, infatti, Terrone è stato sorpreso