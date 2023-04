Viola divieto dimora, arrestato 38enne affiliato clan Ascione (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato Giuseppe Terrone, 38enne del posto affiliato al clan “Ascione Papale”, in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Terrone è stato sottoposto ai domiciliari per aver Violato il divieto di dimora in Campania. Nonostante la misura applicata, infatti, è stato sorpreso due volte nel comune di Torre del Greco, in zona Mercato, mentre svolgeva alcune commissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hannoGiuseppe Terrone,del postoalPapale”, in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Terrone è stato sottoposto ai domiciliari per averto ildiin Campania. Nonostante la misura applicata, infatti, è stato sorpreso due volte nel comune di Torre del Greco, in zona Mercato, mentre svolgeva alcune commissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

