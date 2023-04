Vino, con Naturalia la qualità del mosto cristallino (Di venerdì 7 aprile 2023) A seguito delle recenti normative comunitarie, anche in Italia diventa obbligatorio nel 2023 per i produttori di Vino indicarenel retro delle etichette i valori nutrizionali e la lista degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) A seguito delle recenti normative comunitarie, anche in Italia diventa obbligatorio nel 2023 per i produttori diindicarenel retro delle etichette i valori nutrizionali e la lista degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Ministri del governo Meloni si fanno fotografare con un bicchiere di vino ??al #Vinitaly2023 Ma l’esempio, il messa… - Piu_Europa : Il vino è un asset importante per l'Italia. Potrebbe esserlo anche quello della cannabis. Noi continueremo a batte… - AngeloCiocca : Avanti tutta! Sempre a difesa del vino ????Parte integrante della dieta mediterranea e della nostra economia, sfioran… - rudemansion : Figa,qui al mare hanno un senso di comunità che manco ve lo spiego! Ho avuto problemi con la bici e la caldaia e i… - callthemarsh : @alessiajfss come una barbona tanto la giornata finisce con me sporca di vino di testa nel gabinetto -