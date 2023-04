Vincent Cassel, il primo (misterioso) post dopo la scomparsa delle foto di Tina Kunakey (Di venerdì 7 aprile 2023) dopo che i tabloid britannici hanno lanciato la notizia bomba della presunta crisi matrimoniale, il regista è ricomparso sui social. Solo per pubblicare una foto della figlia Deva, poi cancellata Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 aprile 2023)che i tabloid britannici hanno lanciato la notizia bomba della presunta crisi matrimoniale, il regista è ricomparso sui social. Solo per pubblicare unadella figlia Deva, poi cancellata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeCinema : Pronti a impugnare le spade e sconfiggere i nemici... ?? Tutti per uno, uno per tutti ?? ' I Tre Moschettieri – D’… - WeCinema : Azione epica e amicizia, onore e amore vi aspettano dal 6 aprile #SoloAlCinema con 'I Tre Moschettieri – D’Artagnan… - Corriere : Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey «stanno divorziando»: sparite le foto insieme dai social - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #VincentCassel e #TinaKunakey si sarebbero separati. Ad avvalorare la tesi sono anche degli indizi social, a partire dalla can… - Vincenzo12_63 : RT @WeCinema: Pronti a impugnare le spade e sconfiggere i nemici... ?? Tutti per uno, uno per tutti ?? ' I Tre Moschettieri – D’Artagnan',… -