Vincent Cassel e Tina Kunakey “stanno divorziando”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Aria di crisi tra. Anzi, di più: la coppia starebbe già. I rumors circolano da tempo ma ora, fonti anonime vicine alla coppia hanno parlato al Daily Mail di una rottura insanabile tra i due. In effetti, basta dare un occhio ai profili social del 56enne attore francese e della modella 26enne per notare che sono sparite tutte le foto insieme. Il primo a cancellare la moglie da Instagram è stato, seguito a stretto giro da: cinque anni d’amore spariti in un lampo. I due hanno una figlia, Amazonie, nata nel 2019: per ora non è arrivato nessun commento ufficiale a riguardo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'attore francese Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci, è in piena promozione per l'ultimo film che lo vede tra i protagonisti, I tre moschettieri - D'Artagnan, ma a far parlare in queste ore ...Secondo rumor diventati sempre più insistenti la storia d'amore tra Vincent Cassel e la modella Tina Kunakey sarebbe ai titoli di coda.