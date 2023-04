“Vigilia” di Pasqua tra piogge e mareggiate: allerta meteo sul Lazio per le prossime 24 ore (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – piogge, tempeste e mareggiate. E’ quanto comunica la Protezione Civile in merito alle previsioni di sabato 8 aprile nel Lazio. Secondo quanto si legge, la Regione sarà costellata da precipitazioni sparse, a prevalentemente carattere di rovescio o temporale, con cumulati puntualmente moderati. Diramata dunque l’allerta gialla per le criticità idrogeologiche. Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma –, tempeste e. E’ quanto comunica la Protezione Civile in merito alle previsioni di sabato 8 aprile nel. Secondo quanto si legge, la Regione sarà costellata da precipitazioni sparse, a prevalentemente carattere di rovescio o temporale, con cumulati puntualmente moderati. Diramata dunque l’gialla per le criticità idrogeologiche. Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ...

