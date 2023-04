Video shock negli Usa | gli agenti vogliono fermare un giovane ma lui riparte col poliziotto a bordo Diciassettenne ucciso a Washington DC

(Di venerdì 7 aprile 2023) Unafroameicano dorme seduto al posto di guida di un suv. Glidella parking police diDC si sono insospettiti e hanno fatto irruzione nel veicolo. Questi i fatti all’origine della tragica morte del Delaneo Martin, un ragazzo di soli 17 annilo scorso 17 marzo. I poliziotti salgono a, lui si sveglia di soprassalto e, uno degli, quello salito dalla porta posteriore, rimane in auto, gli intima di fermarsi ma lui continua a guidare. Questo gli punta la pistola alle spalle e spara da distanza ravvicinata, uccidendolo. L’auto termina la corsa contro il muro di una casa, ma ilera già deceduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Su questo video caricato sul canale YouTube di Access Hollywood possiamo goderci tutto lo stupore (per non dire) di Jennifer Aniston nello scoprire che Cole Sprouse ha oggi più di 30 anni.

Un giovane afroameicano dorme seduto al posto di guida di un suv. Gli agenti della parking police di Washington DC si sono insospettiti e hanno fatto irruzione nel veicolo. Questi i fatti all'origine ...