Video/ Festa al Parco di Nunno, l’amministrazione regala uova di Pasqua ai bambini (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio odierno, l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio coinvolte nel progetto “ Nessuno è Perfetto – Talent Cafè “, hanno regalato diverse uova di cioccolato ai bambini irpini. Una bella iniziativa, organizzata nel Parco Di Nunno, per scambiare con tutti gli auguri di una serena e gioiosa Pasqua. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio odierno,comunale e le associazioni del territorio coinvolte nel progetto “ Nessuno è Perfetto – Talent Cafè “, hannoto diversedi cioccolato aiirpini. Una bella iniziativa, organizzata nelDi, per scambiare con tutti gli auguri di una serena e gioiosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La strategia del governo in vista della Festa della Liberazione. Buongiorno ?? - AteezItalia_ : Le HOOK (dance team) hanno fatto una cover di HALAZIA per il 'SEOUL FESTA 2023 K-POP SUPER LIVE' Lineup Teaser!… - GrandeFratello : A Cinecittà si respira aria di festa… ma colleghiamoci subito con il Confessionale ???? #GFVIP - vitohels : RT @vadim07751823: Oggi è un giorno di festa per gli ortodossi. Oggi è l'annunciazione ma per Donetsk è solo un altro giorno di sofferenza… - anto_galli4 : RT @vadim07751823: Oggi è un giorno di festa per gli ortodossi. Oggi è l'annunciazione ma per Donetsk è solo un altro giorno di sofferenza… -