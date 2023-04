(Di venerdì 7 aprile 2023) La cocaina era in, a portata di mano dei loro due figli di 4 e 7 anni, e uno dei due ha finito per ingerirla: nel Vicentino duesonoper abbandono di minori. La coppia, residente in provincia di, avevai due figli soli in, con lasotto mano. Ilche ha ingerito la sostanza stupefacente è stato ricoverato in stato di coscienza alterata all’ospedale della città, dove è rimasto per nove giorni. I due, un cittadino ghanese di 31 anni e un’italiana di 30, sono adessocon l’accusa di abbandono di minori con l’aggravante delle lesioni. Sui fatti indagano i carabinieri di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @fattoquotidiano: Vicenza, bambino lasciato solo in casa ingerisce droga: indagati i genitori - fattoquotidiano : Vicenza, bambino lasciato solo in casa ingerisce droga: indagati i genitori - lacittanews : Assurdo a Vicenza, dove un bimbo di 4 anni è finito in ospedale per aver ingerito della cocaina. Il piccolo sarebbe… - SecolodItalia1 : Bambino ingerisce cocaina e finisce al Pronto soccorso: indagata una coppia di Vicenza - ayoitsmoon : devo andare a vicenza per riprendermi il bambino che ho friendzonato quando avevo 4 anni -

Ilsarebbe stato ricoverato in stato di coscienza alterata all'ospedale di, dove è rimasto per nove giorni. La droga era stata lasciata a portata di mano dei piccoli. I due genitori, ...Ilera stato ricoverato in stato di coscienza alterata all'ospedale di, dove è rimasto per nove giorni. La droga era stata lasciata a portata di mano dei piccoli. I due genitori, lui ...Con queste parole l'artista diha fatto Mea Culpa rimettendo il giudizio nelle mani de ... i tuoi capelli saranno freschi come non mai Ilha ingerito una sostanza tossica Cosa non fare ...

Vicenza, bambino lasciato solo in casa ingerisce droga: indagati i genitori Il Fatto Quotidiano

La coppia, residente in provincia di Vicenza, aveva lasciato i due figli soli in casa, con la droga sotto mano. Il bambino che ha ingerito la sostanza stupefacente è stato ricoverato in stato di ...Il più piccolo, di 4 anni, ha ingerito della cocaina ed è stato ricoverato nove giorni in ospedale. La coppia era uscita ed aveva lasciato gli stupefacenti a portato dei figli ...