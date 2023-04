Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2023 ore 15:30 (Di venerdì 7 aprile 2023) Viabilità DEL 7 APRILE ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO È LA CAUSA DELLE CODE DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE E SAN CESAREO, IN DIREZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI E PROPRIO SULLA Roma-NAPOLI CODE DAL BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD A VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI OGGI NELLA CAPITALE LA VIA CRUCIS DALLE ORE 21.00 IN PIAZZA DEL COLOSSEO SUL FRONTE DELLA Viabilità GIÀ SCATTATE LE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023)DEL 7 APRILE ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA-FIUMICINO È LA CAUSA DELLE CODE DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE E SAN CESAREO, IN DIREZIONE DELLA A1-NAPOLI E PROPRIO SULLA-NAPOLI CODE DAL BIVIO DIRAMAZIONESUD A VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI OGGI NELLA CAPITALE LA VIA CRUCIS DALLE ORE 21.00 IN PIAZZA DEL COLOSSEO SUL FRONTE DELLAGIÀ SCATTATE LE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pasqua 2023 a Roma, attivata una green zone: strade chiuse e come cambia la viabilità - romamobilita : #viabilità #Roma Via Aurelia, per intervento su rete idrica prosegue chiusura altezza via Gennari/via Albornoz, a p… - Ale_Mussolini_ : Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Lavori in via Aurelia altezza civico 323, deviate le linee 46, 49 e n46 - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl A Monte Mario, lavori di rifacimento del manto stradale tra via Chiarugi e via Basaglia.… -

