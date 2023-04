Viabilità Roma Regione Lazio del 07-04-2023 ore 12:30 (Di venerdì 7 aprile 2023) Viabilità DEL 6 APRILE ORE 20.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA IL TRAFFICO E’SCORREVOLE IN DIREZIONE LATINA SULL’A1 Roma NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI ALTRO INCIDENTE CREA LUNGHE CODE SULLA VIA TRIONFALE DAL RACCORDO ALL’INCROCIO CON LA VIA CASSIA IN DIREZIONE VITERBO PASSIAMO AL RACCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZO CAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA SERA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023)DEL 6 APRILE ORE 20.20 SARA SPANO’ BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA IL TRAFFICO E’SCORREVOLE IN DIREZIONE LATINA SULL’A1NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI ALTRO INCIDENTE CREA LUNGHE CODE SULLA VIA TRIONFALE DAL RACCORDO ALL’INCROCIO CON LA VIA CASSIA IN DIREZIONE VITERBO PASSIAMO AL RACCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA A24TERAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZO CAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ANCHE QUESTA SERA ...

