Via Sedile di Porto | arrestato uno spacciatore

(Di venerdì 7 aprile 2023) . Gli agenti lo hanno beccato mentre consegnava la droga Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in viadi, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che dopo essersi affiancato ad un passante gli ha consegnato una banconota in cambio di qualcosa. I poliziotti hanno bloccato i due trovando loin possesso di 125 euro ed un telefono cellulare, mentre l’acquirente era in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 2 grammi. A.A., 50enne casertano con precedenti di polizia, è finito in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Se ti va lascia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoAnzuoni : Non sono sicuro di aver capito bene, chiedo lumi a chi è addentro. A Sky TG24 si parlava della strage di via d'Amel… - Redskin666666 : RT @Alice24871717: a un certo punto il mio desiderio più grande.. è stare sul sedile posteriore e sognare di arrivare a Frittole.. Soirée A… - KurdoErgan : RT @Alice24871717: a un certo punto il mio desiderio più grande.. è stare sul sedile posteriore e sognare di arrivare a Frittole.. Soirée A… - Alice24871717 : a un certo punto il mio desiderio più grande.. è stare sul sedile posteriore e sognare di arrivare a Frittole.. Soi… - lacittanews : Ha messo i piedi sul sedile del tram e dopo essere stato rimproverato dal controllore, ha reagito colpendolo con un… -

NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare indi Porto, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che dopo essersi affiancato ad un passante gli ha consegnato una banconota in cambio di qualcosa. I poliziotti hanno bloccato i due ...Ha detto che aveva fatto il bagno, che i vestiti si erano sporcati, e li aveva gettati". Da lì ... Giuseppe Schiano, carabiniere di San Felice, riferisce sul ritrovamento dell'Audi A4: "Sul......unl'anno seguente nel team fondato da Eddie Jordan, lo stesso che lo riconfermò per il 2003. La gara Tuttavia, nella domenica valevole per il GP del Brasile, già nelle ore precedenti al...

Via Sedile di Porto: arrestato uno spacciatore Punto! Il web magazine

NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Sedile di Porto, hanno notato uno scooter..Gli agenti del commissariato Decumani, nel transitare in via Sedile di Porto, hanno notato uno scooter con in sella un uomo che dopo essersi affiancato ad un passante gli ha consegnato una banconota ...