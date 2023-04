Via Crucis nel X Municipio oggi 7 aprile 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità a Ostia (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera ci sarà la Via Crucis sulle strade del X Municipio di Roma Capitale, con diverse strade di Ostia che verranno chiuse per permettere le celebrazioni cattoliche all’interno del quartiere. Infatti, una disciplina speciale regolerà il traffico davanti varie chiese situate nella zona del territorio lidense. Stando alle comunicazioni delle varie parrocchie presenti sul territorio del X Municipio, saranno numerosi i quartieri che cambieranno momentaneamente la viabilità in questo quadrante romano. Il cambio della viabilità per la Via Crucis nel X Municipio La mappatura delle aree in cui si svolgerà questa celebrazione in strada, sarà quella dei quartieri di Ostia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa sera ci sarà la Viasulledel Xdi Roma Capitale, con diversediche verrannoper permettere le celebrazioni cattoliche all’interno del quartiere. Infatti, una disciplina speciale regolerà il traffico davanti varie chiese situate nella zona del territorio lidense. Stando alle comunicazioni delle varie parrocchie presenti sul territorio del X, saranno numerosi i quartieri che cambieranno momentaneamente lain questo quadrante romano. Il cambio dellaper la Vianel XLa mappatura delle aree in cui si svolgerà questa celebrazione in strada, sarà quella dei quartieri di, ...

