Via Crucis, le testimonianze di un russo e un ucraino: la protesta di Kiev. Il Papa non sarà al Colosseo a causa del freddo

Il Papa, che questo pomeriggio ha presieduto la Passione del Signore a San Pietro, seguirà l'appuntamento del Colosseo da Casa Santa Marta per evitare, pochi giorni dopo il ricovero al Gemelli, "per via del freddo intenso di questi giorni"

