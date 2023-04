Via Crucis, la croce sarà portata dai rifugiati di guerra (Di venerdì 7 aprile 2023) - Il Pontefice seguirà le celebrazioni del Venerdì Santo da Santa Marta. A portare la croce saranno i rifugiati dall'Ucraina alla Siria, dall'Iraq a numerosi Paesi africani Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Il Pontefice seguirà le celebrazioni del Venerdì Santo da Santa Marta. A portare lasaranno idall'Ucraina alla Siria, dall'Iraq a numerosi Paesi africani

