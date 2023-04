Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo venerdì santo 7 aprile 2023: percorso e quali sono le strade chiuse oggi (Di venerdì 7 aprile 2023) Mancano pochi giorni alla Pasqua, ma dopo il giovedì santo, i fedeli hanno un altro appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: quello con la via Crucis di Papa Francesco, che come sempre avrà come sfondo il Colosseo di Roma. Un evento importante, seguito in mondovisione. Inevitabilmente, però, i cittadini di Roma e i turisti dovranno fare i conti con strade chiuse, settori transennati, divieti di sosta. Per la presenza del Papa, infatti, la circolazione veicolare sarà bloccata nel Centro Storico e nelle zone limitrofe per motivi di sicurezza. Per le celebrazioni fatte dal santo Padre, la circolazione verrà chiusa a partire dalle ore 13 di stasera, venerdì santo, 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Mancano pochi giorni alla Pasqua, ma dopo il giovedì, i fedeli hanno un altro appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: quello con la viadi, che come sempre avrà come sfondo ildi Roma. Un evento importante, seguito in mondovisione. Inevitabilmente, però, i cittadini di Roma e i turisti dovranno fare i conti con, settori transennati, divieti di sosta. Per la presenza del, infatti, la circolazione veicolare sarà bloccata nel Centro Storico e nelle zone limitrofe per motivi di sicurezza. Per le celebrazioni fatte dalPadre, la circolazione verrà chiusa a partire dalle ore 13 di stasera,, 7 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede la via Crucis al Colosseo - AMedaglini : @TheRealCoso La reciterò stasera nella rivisitazione personale della mia via Crucis. - mattia_casillo : RT @MatteoSorrenti: Domani nel tardo pomeriggio quest'uomo anticiperà di due ore il rituale della Via Crucis a tutti i tifosi partenopei. R… - pulcinella77 : RT @MatteoSorrenti: Domani nel tardo pomeriggio quest'uomo anticiperà di due ore il rituale della Via Crucis a tutti i tifosi partenopei. R… - Gise__017 : @onlyamour @mikimou82060228 Anche noi facciamo la via Crucis e il processo dal vivo,....con la sfilata del corteo:… -