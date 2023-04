Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo: strade chiuse e bus deviati, tutte le info per stasera 7 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma. Uno degli avvenimenti più importati e densi della Settimana Santa, per ogni credente: la Via Crucis che, nonostante le condizioni precarie, verrà presieduta dal Papa stesso. Ovviamente, con ripercussioni anche sul mondo laico e profano, per quel che riguarda il traffico e la viabilità: ecco tutti i dettagli. Quando viene dimesso Papa Francesco? Come sta oggi, gli appuntamenti della Settimana Santa La Via Crucis a Roma: transennamenti e varchi Oggi, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21.00, in piazza del Colosseo è in programma uno degli eventi più importanti di questo periodo pre pasquale: la Via Crucis. Per questa ricorrenza densa di significato, allora, piazza del Colosseo sarà suddivisa in settori transennati con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma. Uno degli avvenimenti più importati e densi della Settimana Santa, per ogni credente: la Viache, nonostante le condizioni precarie, verrà presieduta dalstesso. Ovviamente, con ripercussioni anche sul mondo laico e profano, per quel che riguarda il traffico e la viabilità: ecco tutti i dettagli. Quando viene dimesso? Come sta oggi, gli appuntamenti della Settimana Santa La Viaa Roma: transennamenti e varchi Oggi, venerdì 72023, alle ore 21.00, in piazza delè in programma uno degli eventi più importanti di questo periodo pre pasquale: la Via. Per questa ricorrenza densa di significato, allora, piazza delsarà suddivisa in settori transennati con il ...

