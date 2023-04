Via Crucis con Papa Francesco stasera in tv su Rai Uno venerdì santo 7 aprile: orario e dove vederla (Di venerdì 7 aprile 2023) stasera, venerdì santo 7 aprile, a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra come di consueto la Via Crucis. Dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà il rito in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. L’appuntamento è per le ore 21 con la Via Crucis in diretta tv. IL PROGRAMMA ore 21 – Via Crucis con Papa Francesco SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023), a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra come di consueto la Via. Dal Sagrato della Basilica di San Pietro,celebrerà il rito in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. L’appuntamento è per le ore 21 con la Viain diretta tv. IL PROGRAMMA ore 21 – ViaconSportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede la via Crucis al Colosseo - mattia_casillo : RT @MatteoSorrenti: Domani nel tardo pomeriggio quest'uomo anticiperà di due ore il rituale della Via Crucis a tutti i tifosi partenopei. R… - pulcinella77 : RT @MatteoSorrenti: Domani nel tardo pomeriggio quest'uomo anticiperà di due ore il rituale della Via Crucis a tutti i tifosi partenopei. R… - Gise__017 : @onlyamour @mikimou82060228 Anche noi facciamo la via Crucis e il processo dal vivo,....con la sfilata del corteo:… - ilFattoMolfetta : CON LA CROCE DI CUTRO PROTAGONISTA DELLA VIA CRUCIS E LA PROCESSIONE DELLA PIETÀ SI CHIUDE LA SETTIMANA SANTA -