Via Crucis, amb. ucraino critica i testi: “I russi sono venuti in Ucraina a uccidere” (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – L’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha polemizzato per il contenuto dei testi della Via Crucis che alla decima stazione stasera prevede una meditazione di un ragazzo russo e di uno ucraino. Il primo dirà di aver perso in guerra il fratello e di non avere più notizie né del padre né del nonno chiamati al fronte. Ma, ha puntualizzato Yurash su Twitter, “si dimenticherà di menzionare che i suoi parenti sono venuti in Ucraina per uccidere non solo il padre di un ragazzo ucraino, ma tutta la sua famiglia e non viceversa”. L’ambasciatore ha quindi precisato di aver appreso la notizia dell’intervento dei due ragazzi solo dai media. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – L’ambasciatorepresso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha polemizzato per il contenuto deidella Viache alla decima stazione stasera prevede una meditazione di un ragazzo russo e di uno. Il primo dirà di aver perso in guerra il fratello e di non avere più notizie né del padre né del nonno chiamati al fronte. Ma, ha puntualizzato Yurash su Twitter, “si dimenticherà di menzionare che i suoi parentiinpernon solo il padre di un ragazzo, ma tutta la sua famiglia e non viceversa”. L’ambasciatore ha quindi precisato di aver appreso la notizia dell’intervento dei due ragazzi solo dai media. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - vaticannews_it : #ViaCrucis Le meditazioni di quest’anno sono testimonianze di uomini e donne di varie regioni del mondo che vivono… - bizcommunityit : Via Crucis senza il Papa, 'fa troppo freddo'. Nuovo caso Ucraina-Russia - Cronaca - lekythos : la via crucis è camp -