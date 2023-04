Via Crucis al Colosseo, strade chiuse e bus deviati: la viabilità alternativa (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Oggi, venerdì 7 aprile, dalle 21 a piazza del Colosseo sarà officiata la Solenne Via Crucis. Per l’occasione piazza del Colosseo sarà suddivisa in settori transennati con la creazione di varchi di accesso. L’area “di rispetto” in questione sarà formata dai seguenti piani stradali: piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma – Oggi, venerdì 7 aprile, dalle 21 a piazza delsarà officiata la Solenne Via. Per l’occasione piazza delsarà suddivisa in settori transennati con la creazione di varchi di accesso. L’area “di rispetto” in questione sarà formata dai seguenti piani stradali: piazza del, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del(da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @fam_cristiana: La storia della Via Crucis - UnaTecnologia : RT @repubblica: Venerdì santo, i rifugiati delle guerre porteranno la croce nella Via crucis del Papa al Colosseo [di Iacopo Scaramuzzi] ht… - nocatcomunism : «La Via Crucis è sempre stata pietra d’inciampo» - pordenoneoggi : Claut, torna la Via Crucis a ritmo di Batatocs - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Via Crucis al Colosseo, strade chiuse e bus deviati: la viabilità alternativa -