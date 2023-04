Via Crucis al Colosseo senza Papa Francesco: un russo e un ucraino pregheranno insieme (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023 - 04 - 07 21:25:08 Presente il sindaco Roberto Gualtieri Alla Via Crucis al Colosseo senza il Papa è presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Era dal 2005 - con Giovanni Paolo II - ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023 - 04 - 07 21:25:08 Presente il sindaco Roberto Gualtieri Alla Viaalilè presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Era dal 2005 - con Giovanni Paolo II - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Alla via crucis stasera sarà presente anche un ragazzo russo che dirà di aver perso il fratello nella guerra e di n… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - Agenzia_Ansa : L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, critica i testi della Via Crucis al Colosseo: 'Sono i r… - svdbvbu : RT @MarcoNoel19: Le foto esclusive della Via Crucis di Gesù saranno disponibili sul suo HolyFans. - MarxKarletto : Nella via crucis si parla di immigrati. Chissà che dirà la madre cristiana? -