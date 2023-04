Via Crucis al Colosseo: il Papa non andrà a causa del freddo (Di venerdì 7 aprile 2023) “Per via del freddo intenso di questi giorni, Papa Francesco seguirà la via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”. Lo ha comunicato la Sala Stampa Vaticana. Via Crucis al Colosseo: un giovane ucraino e uno russo pregheranno insieme Francesco L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) “Per via delintenso di questi giorni,Francesco seguirà la viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al”. Lo ha comunicato la Sala Stampa Vaticana. Viaal: un giovane ucraino e uno russo pregheranno insieme Francesco L'articolo proviene da Inews24.it.

