Via Crucis al Colosseo col Papa: i testi delle meditazioni e delle preghiere (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano – “Voci di pace in un mondo di guerra”. Svelati tema e i testi per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Si tratta di testimonianze ascoltate dal Santo Padre nel corso dei sui Viaggi Apostolici e in altre occasioni. La raccolta è stata curata da alcuni Dicasteri della Curia Romana. Al rito di quest’anno, però il Pontefice non sarà presente fisicamente ma seguirà la cerimonia da Casa Santa Marta a causa del freddo (leggi qui). Via Crucis del Venerdì Santo 2023: le meditazioni Introduzione Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R/. Amen. Preghiera d’inizioSignore Gesù, tu sei «la nostra pace» (Ef 2,14). Prima della Passione hai detto: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano – “Voci di pace in un mondo di guerra”. Svelati tema e iper le stazioni della Viadel Venerdì Santo al. Si tratta dimonianze ascoltate dal Santo Padre nel corso dei sui Viaggi Apostolici e in altre occasioni. La raccolta è stata curata da alcuni Dicasteri della Curia Romana. Al rito di quest’anno, però il Pontefice non sarà presente fisicamente ma seguirà la cerimonia da Casa Santa Marta a causa del freddo (leggi qui). Viadel Venerdì Santo 2023: leIntroduzione Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R/. Amen. Preghiera d’inizioSignore Gesù, tu sei «la nostra pace» (Ef 2,14). Prima della Passione hai detto: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Venerdì santo, i rifugiati delle guerre porteranno la croce nella Via crucis del Papa al Colosseo [di Iacopo Scaram… - ParcoColosseo : Il silenzio prima della #ViaCrucis Questa sera la Via Crucis sarà trasmessa da @RaiUno in mondovisione a partire d… - repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - positanonews : #Cronaca #Cultura #canto #chiesa #processione Positano che meraviglia la Via Crucis con tanti giovani e Nello Buong… - MozzoNews : Mozzo/Pasqua: tutto pronto per la Via Crucis -