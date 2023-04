Via Crucis | a Roma fa troppo freddo e il Papa non andrà al Colosseo | si unirà alla preghiera da Santa Marta

(Di venerdì 7 aprile 2023) A causa delle temperaturebasse aFrancesco nonaldove questa sera si svolgerà la viadalle 21.15. Il Pontefice sicontro le guerre e per la pace e la fratellanza da Casa. Saranno alcuni rifugiati da diversi paesi in guerra, riferisce Ansa, a portare la croce nel corso della processione. La decisione di non recarsi alpotrebbe esser stata presa per tutelare la salute deldopo i problemi delle settimane scorse. A fine marzo il Santo Padre è stato ricoverato per alcuni giorni all’ospedale Gemelli diper una bronchite infettiva, che si pensava lo avrebbe tenuto ...

