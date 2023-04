Via Crucis 2023, Papa Francesco rinuncia per il troppo freddo: tema, testo del libretto, dove vedere in tv e a che ora (Di venerdì 7 aprile 2023) Via Crucis 2023: torna il consueto appuntamento religioso del Triduo Pasquale in diretta dal Colosseo. Le ultime notizie fanno sapere che il Santo Padre parteciperà a distanza a causa del troppo freddo. Ecco come seguire e scaricare il libretto della funzione. Via Crucis 2023, Papa Francesco rinuncia per il troppo freddo: tema e testo del libretto Nel giorno del venerdì Santo arriva il consueto appuntamento della Via Crucis con Papa Francesco in diretta dal Colosseo di Roma. Nonostante il recente ricovero in ospedale, il Santo Padre vorrebbe non mancare alla funzione del Triduo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Via: torna il consueto appuntamento religioso del Triduo Pasquale in diretta dal Colosseo. Le ultime notizie fanno sapere che il Santo Padre parteciperà a distanza a causa del. Ecco come seguire e scaricare ildella funzione. Viaper ildelNel giorno del venerdì Santo arriva il consueto appuntamento della Viaconin diretta dal Colosseo di Roma. Nonostante il recente ricovero in ospedale, il Santo Padre vorrebbe non mancare alla funzione del Triduo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - repubblica : Venerdì santo, i rifugiati delle guerre porteranno la croce nella Via crucis del Papa al Colosseo [di Iacopo Scaram… - SkyTG24 : Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede la via Crucis al Colosseo - tfabiani2 : RT @RaiNews: Per via del freddo intenso di questi giorni, fa sapere Vatican News, il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa sera da Cas… - Enzo97736396 : @serena_sartini E non è la prima volta che un Papa non va al Colosseo per la Via Crucis, è già capitato nel 2005 @serena_sartini -